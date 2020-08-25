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عدن - ياسمين التهامي - مصادر مطلعة بصنعاء تحسم الشكوك وتكشف حقيقة مصرع وزير دفاع الحوثيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادرمطلعة بصنعاء ما تداولته العديد من المواقع الاخبارية عن مصرع وزير الدفاع في ميلشيا الحوثي اللواء "محمد ناصر وأكدت المصادر ان ما تردد عن مصرع وزير الدفاع في الحكومة الانقلابية بصنعاء لاأساس له من الصحة مشيرة الى أن الاخير يقوم بجولات غير معلنة في جبهات القتال ولم يتعرض لاي استهداف مباشر.

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