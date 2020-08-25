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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تعلن السماح لهذه الفئات دخول المملكة براً عبر هذه المنافذ (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت المديرية العامة للجوازات في السعودية الاثنين السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة. وأوضحت الجوازات أن هذا يأتي إنفاذاً للتوجيهات القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة. وبينت المديرية العامة للجوازات، أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال الدخول على منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية ثم خدماتي – الخدمات العامة – الرسائل و الطلبات – الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين – اختيار أحد منافذ القدوم (الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد)، وذلك في المرحلة الأولى. وأشارت إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني. وأكدت الجوازات ضرورة إحضار شهادة فحص (PCR – لغير السعوديين) بنتيجة سلبية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة. المصدر: وكالات

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