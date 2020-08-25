إب.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في كمين مسلح بمديرية المخادر

قتل أربعة أشخاص، وأصيب أخر، اليوم الثلاثاء، في كمين مسلح، نصبه مسلحون، على خلفية صراع أسري، تغذيه مليشيا الحوثي شمالي مدينة إب (وسط اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن كمينا مسلحا، نصبه مسلحون يعتقد انتمائهم لأسرة "بيت معوضة"، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من أسرة "بيت الدغريز"، والرابع من أسرة "بيت الهردي"، في مديرية المخادر، شمال مدينة إب.

وأوضحت المصادر، أن القتلى هم: "عبده محمد الدغرير، ومصلح محمد الدغرير، ودرغام مجاهد الدغرير، ونصيب الهردي". مشيرة إلى "أن الجناه لاذوا بالفرار عقب الحادثة".

وأشارت المصادر، إلى أن فلتان أمني تشهده مديرية المخادر الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وذلك في ظل قضايا الصراع التي تغذيها المليشيا لمواصلة سيطرتها على المحافظة.