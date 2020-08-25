مأرب.. بدء امتحانات القبول لأول دفعة من طلاب كلية الطب بجامعة إقليم سبأ

دشن محافظ مأرب سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، ومعه رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدسي، امتحانات القبول لأول دفعة من طلاب كلية الطب في الجامعة والتي يتنافس فيها 786 طالبا على 50 مقعدا.
وعبر المحافظ العرادة عن سعادته بافتتاح أول كلية للطب بمحافظة مأرب، والتي تعتبر خطوة متقدمة في الاتجاه العلمي المطلوب.. متمنيا أن تشكل جامعة إقليم سبأ والكليات التي تضمها نقلة نوعية للمحافظة والمحافظات المجاورة وان تكون كلية الطب رافدا أساسيا وفي المجال العلمي والتعليمي والأكاديمي.
وثمن الجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة وعمداء الكليات وكافة العاملين في الجامعة من اجل انشاء وتطوير الجامعة وتحقيق خطوات نوعية ممتازة نحو الريادة في فترة زمنية قصيرة.
من جانبه أوضح رئيس الجامعة أن تدشين القبول بكلية الطب سيتلوه ايضا القبول في بقية كليات الجامعة لعدد 2150 طالبا .. متوقعا أن يصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للجامعة خلال العام الدارسي ( 2020-2021م ) إلى 14 ألف طالب.
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