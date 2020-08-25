وفاة جندي تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة ذمار

توفي أحد منتسبي قوات الجيش الوطني ، تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية، بمحافظة ذمار، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن الجندي "أحمد محمد حسين علي السهاقي" قضى تحت التعذيب في سجون الحوثيين في محافظة ذمار، حسب "الصحوة نت".



وبحسب المصادر فقد تعرض الجندي "السهاقي" للتعذيب بطرق وحشية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 8 أيام من اختطافه.



وأشارت المصادر أن المليشيا داهمت منزل الجندي في مديرية "ضوران" عقب أيام من قدومه من مأرب.



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