تدشين مشروع مياه مستشفى كرى بمأرب بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم بمستشفى كرى بمأرب تدشين مشروع مياه للمستشفى بتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة بتكلفة 250 الف ريال سعودي.

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ويتكون المشروع من بئر ارتوازية، وخزان برجي للمياه بسعة 96 مترا مكعبا، ووحدة ضخ، وشبكة تمديدات رئيسية بطول 164 مترا طوليا، ويستفيد من المشروع المستشفى واسر الاطباء والعاملين في المستشفى الى جانب المجتمع المحلي المحيط بالمستشفى.

ونوه وكيل المحافظة عبدالله الباكري بالتدخلات الانسانية للكويت بمأرب خاصة ما يتعلق بالمشاريع الانسانية المستدامة، الى جانب المساعدات الطارئة، التي يستفيد منها النازحين والمجتمع المضيف على حد سواء.