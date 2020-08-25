تنفيذي شبوة يناقش 3 تقارير صحية ويؤكد على تعزيز الرقابة الشعبية بالقطاع الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة المحافظ محمد بن عديو، ثلاثة تقارير صحية عن نشاط مكتب الصحة والسكان في شبوة، ومستشفى عتق العام واستعدادات معهد مقلم العالي للعلوم الصحية للعام الدراسي الجديد.



وكلف المكتب التنفيذي في شبوة، لجنة مختصة بوضع المعايير المناسبة لاختيار مجالس أمناء المستشفيات والمراكز الصحية فيها، وذلك لتعزيز مستويات الرقابة الشعبية عليها وتعميق المشاركة المجتمعية في الاشراف والمشاركة في إدارتها.

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واحال تنفيذي شبوة، تقرير مكتب الصحة مرفقا بالملاحظات عليه إلى وكيل القطاع الدكتور عبدالقوى لمروق، لوضع المعالجات المناسبة للقضايا المستعرضة بمختلف الجوانب، وشدد تنفيذي شبوة على ضرورة مواصلة عمل تصحيح الاختلالات في القطاع الصحي.

ودعا تنفيذي شبوة، وزارة الصحة إلى ضرورة المساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة القدرات البشرية والفنية والمادية بالقطاع الصحي في شبوة وتمكين مؤسساته ومرافقه من أداء خدماته العلاجية والوقائية على الوجه المطلوب، مؤكدا على مواصلة العمل بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وتقديم الرعاية للحالات المرضية ومتابعة بروتوكلاتها العلاجية.

وأشاد بدعم قيادة محافظة شبوة لمستشفى عتق، لتعزيز قدراتها التشخيصية وتزويدها بأحدث منظومة تقنية، مشددا على ضرورة مواصلة جهود تحسين مستوى الأداء الوظيفي والمهني بالمستشفى والارتقاء بخدماتها الطبية المقدمة للمواطنين .. مثنيا على مستوى استعدادات معهد مقلم العالي للعلوم الصحية لاستقبال العام الدراسي الجديد، منوها بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بعين الاعتبار لحماية الطلاب من مخاطره الوبائية.

حضر الاجتماع وكلاء محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق وعلي الكندي وسالم الأحمدي وفهد الطوسلي ونائب مدير أمن محافظة شبوة العميد أحمد الاحول.