شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما قام به أبناء مدينة إب في مكان غرق عائلة الشرماني.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت اليوم الثلاثاء عملية إصلاح الجسر الحديدي عقب جرف مياه السيول أمس الاثنين لسيارة في محافظة إب. وقال سكان محليون في تصريحات صحفية إن مجموعه من المواطنين توجهوا قبل قليل إلى مكان حادثة جرف السياره في الصلبة مقابل بوابة جامعة إب. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed واضافوا أنه يتم في الأثناء إصلاح تحت الجسر الحديدي الذي انجرفت السيارة يوم امس من خلاله بجهود ذاتيه وعلى نفقة فاعلي الخير

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