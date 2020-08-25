صحيفة سعودية: الإخوان اغتالوا الحمادي لهذا السبب

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عدن - ياسمين التهامي - سعودية: الإخوان اغتالوا الحمادي لهذا السبب

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ألمحت صحيفة سعودية، الاثنين، إلى تورط حزب الإصلاح، الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين، في اغتيال العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع وتصفية عدد من أهم ضباط وأركان اللواء تمهيدا لتفكيك المعسكر واستبداله بعناصر موالية لقطر.

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وذكرت صحيفة الوطن السعودية، أن هناك تدخلات قطرية في تعز، تعمل على نسف الجهود وبعثرة الأوراق وشراء الذمم وتفجير الأوضاع، مشيرة إلى أن قطر دخلت الحجرية لعدة أسباب أهمهما موقعها الاستراتيجي.

ووصفت الصحيفة مليشيات "الحشد الشعبي"، التابعة للجناح العسكري لجماعة الإخوان المتمثل في "محور تعز"، بأنها "إرهابية".

وقالت "الوطن"، إن محور تعز ومليشيا الحشد الشعبي يستخدمون الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة، لقتل النساء والأطفال والمدنيين العزل ويدمرون منازلهم في الحجرية، من أجل تنفيذ المخطط التركي القطري.

وقالت الصحيفة السعودية إن قطر ومن خلال عناصرها الإرهابية تقوم بإنشاء ودعم معسكرات إرهابية وغير نظامية ومليشيات ممنهجة في ظاهرها صفة المقاومة وباطنها تدمير وتفكيك كل المكونات وخلق صراعات داخلية تعصف بكل مبادئ وإجراءات السلام في اليمن.