شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: صيد ثمين لطيران التحالف العربي في مارب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مصدر في الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، مقتل 17 مسلحًا من مليشيا الحوثي، في غارات جوية شنها التحالف العربي في محافظة مأرب.

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وقال المقدم صالح القطيبي، نائب مدير المركز الإعلامي للجيش في تصريح نقلته وكالة "الأناضول"، إن طيران التحالف شن 7 غارات خلال الساعات الماضية، في مديرية مجزر بمحافظة مأرب (شرق)، مما أدى إلى مقتل 17 حوثيا على الأقل.

وأضاف أن الغارات استهدفت 6 عربات عسكرية محملة بأسلحة ومسلحين، مشيرًا أن "الرتل أرسله الحوثيون لتعزيز جبهتهم في المديرية".

ولم يحدد القطيبي عدد الأفراد الذين كانوا ضمن الرتل.