شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رئيس الوزراء الأسبق «باسندوة» يظهر بعد سنوات من الاحتجاب السياسي ليزف بشرى وشيكة لكل اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس الوزراء الأسبق الأستاذ محمد سالم باسندوه خلال الأيام القادمة سنقدم مشروع انقاذ اليمن مقبول لدى كل القوى . وكتب باسندوه تغريدة على " تويتر " بحكم خبرتنا وعراقتنا السياسية إن شاء الله انا وشخصيات من رموز الوطن الشرفاء خلال الايام القادمة سنقدم مشروع انقاذ اليمن مقبول لدى كل القوى ووسائل تنفيذه داخليه وأضاف قائلا : أدعو كل اخواني اليمنيين الى التكاتف والاتحاد لننقذ اليمن سويآ . . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

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