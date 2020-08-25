شكرا لمتابعة خبر عن نجل سالم البيض : يدعو الانتقالي لتجميد المفاوضات مع الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب نجل الرئيس الجنوبي الأسبق هاني علي سالم البيض المقيم حاليا في الإمارات إلى تجميد المفاوضات مع الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي والدائرة في الرياض .

وقال هاني البيض في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي ’’ تويتر ‘‘ بأن امام التصعيد المستمر في ابين وانتهاكات الهدنة المتكرر وتجدد الاشتباك العنيفة على الانتقالي ان يعلن تعليق المفاوضات مع الشرعية! .

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وحمل البيض الشرعية مسؤولية الاختراقات وتجدد المعارك حين أضاف في تغريدته هي الجهة المسؤولة عن تعليمات إطلاق النار على القوات الجنوبية وتجدد المعارك .

واختتم البيض تغريدته بأن التجميد لتلك المفاوضات كان مطلوبا مبكرا حين قال في تغريدته وهذا ابسط حق تفاوضي بل تجميدها كان مطلوب مبكرا امام التصدع الواضح الذي أصابها .