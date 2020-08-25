شكرا لمتابعة خبر عن مقتل قائد عسكري كبير في قوات طارق صالح بالساحل الغربي وسط ظروف غامضة ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل قائد عسكري جنوبي تابع لقوات العمالقة في الساحل الغربي اليوم في الطريق الساحلي لمديرية الخوخة ، اثناء عودته إلى محافظة لحج.

وقالت مصادر عسكرية إن العقيد عصام عبدالرحمن الخضيري قتل في ظروف غامضة وهو على متن سيارته العسكرية متوجها الى راس العارة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بالفيديو : ’’عيسى العذري‘‘ يفتح النار على الحوثيون من وسط العاصمة صنعاء .. ويكشف سر خطير عن مأرب وعن قيادات الشرعية

السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها

شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة)

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

Advertisements

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ويعد العقيد عبدالرحمن الخضيري أحد افراد اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها مؤخرا لراب الصدع بين قوات حراس الجمهورية التي يقودها طارق صالح وبين قبائل الصبيحة على خلفية الاعتقالات المتبادلة بين الطرفين مؤخراً.

المصادر أفادت أن العقيد الخضيري، رفض اتهامات قيادة حراس الجمهورية لأثنين من أبناء الصبيحة تم اختطافهما قبل نحو شهر، بانهما جاسوسين، وطالب بالإفراج عنهما فوراً، إلا أن قيادة حراس الجمهورية رفضت الافراج عنهما واصرت على الصاق التهمة بحقهما.

وأشارت المصادر إلى أن العقيد الخضيري ابلغ قيادة الوية حراس الجمهورية بتحمل مسؤولية تبعات ما ستؤول إليه الأمور نتيجة تعنتها ورفضها الافراج عن أبناء الصبيحة.

وأكدت المصادر أن العقيد عصام الخضيري، عزم مغادر الساحل الغربي وقام بزيارة الى مديرية الخوخة ومن ثم توجه الى الخط الساحلي في طريقة الى راس العارة إلى أن رصاصة قناص اخترقت راسه، وهو يقود سيارته.

وكانت ألوية العمالقة في الساحل الغربي نعت العقيد القيادي عصام عبدالرحمن الخضيري، الذي استشهد اليوم في الخط الساحلي بمدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.

وقالت إن العقيد الخضيري قيادي جنوبي يشار اليه بالبنان وكان نعم القائد في جبهة ثرة قبيل أن ينتقل للقتال مؤخرا في الساحل الغربي.