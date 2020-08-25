شكرا لمتابعة خبر عن حقوقيون واكاديميون : يطالبون علنا بصرف المرتبات المنقطعة منذ خمس سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظم حقوقيون واكاديميون، اليوم الثلاثاء، ندوة علنية مفتوحة، بمركز الدراسات والبحوث بصنعاء، للمطالبة بصرف المرتبات المنقطعة منذ أكثر من خمس سنوات.

ودعا المشاركون، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والاممية، الى سرعة صرف الرواتب المنقطعة عن موظفي الدولة منذ خمس سنوات.

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ونوهوا بالتداعيات الانسانية والوطنية والوظيفية، وسبل إيجاد الحلول.

شارك في الندوة التي تعد الاولى بثاني مدينة يمنية، تطالب بصرف المرتبات؛ شخصيات وطنية رفيعة.

وأمس، احتشد الآلاف من موظفي الدولة بمحافظةتعز، للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة والمنقطعة؛ كأول محافظة تبدأ انتفاضة مستمرة بشأن المرتبات.

وتتواصل على منصات التواصل الاجتماعي، للشهر الثالث على التوالي، حملة تغريدات مطالبة بصرف المرتبات. ويعاني معظم موظفي الدولة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، من أزمة انقطاع مرتباتهم منذ قرار الرئيس هادي بنقل وظائف البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016، بعد نهبه من قبل جماعة الحوثي واستمرارها لاحقا بنهب الايرادات لصالح مجهودها الحربي.