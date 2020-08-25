شكرا لمتابعة خبر عن مصرع قيادي حوثي في قانية وتدمير رتل عسكري لهم"الاسم +صورة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية عن استهداف رتل عسكري حوثي في مديرية مجزر بمحافظة مأرب أوقع قتلى وجرحى من جماعة الحوثي بينهم قيادات.

وقالت مصادر ميدانية إن القيادي الحوثي العميد محمد علي معصارقتل مع جميع عناصر مجموعته في جبهة الرخيم بقانية في المعارك الدائرة بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي.

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وكانت جماعة الحوثي قد اعترفت في وقت سابق بمصرع عدد من القيادات الكبيرة والبارزة في المعارك الأخيرة مع الجيش الوطني.

وتحشدجماعة الحوثي كل قوتها لتحقيق أي تقدم في محافظة مأرب التي كسرت كبرياء وعنجهية جماعة الحوثي لست سنوات.