شكرا لمتابعة خبر عن هــام : قرارات حوثية جديدة بشأن التسجيل والقبول الجامعي في الجامعات الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت وزارة التعليم العالي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا توحيد معدلات القبول في التخصصات العلمية والطبية في الجامعات الاهلية مع معدلات الالتحاق في الجامعات الحكومية.

كما أعلنت الوزارة تخفيض 10 % من معدلات القبول في الجامعات الاهلية في التخصصات الإنسانية والإدارية مقارنة بنسب القبول في الجامعات الحكومية.

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وأضافت أن فترة التسجيل والالتحاق بالجامعات الأهلية ستستمر الى نهاية شهر نوفمبر الجاري ويتم دراسة فترة تمديد أخرى بعد نهاية المدة بحسب الظروف والمستجدات.

جاء ذلك في لقاء الوزارة مع مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الأهلية.