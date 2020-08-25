شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يستكملون مسرحيتهم الهزيلة بمحاكمة ترامب وتنتهي بإعدام القوزي للتغطية على تصفيتهم لـ”الصماد” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استكملت جماعة الحوثي آخر فصول مسرحيتها ، والتي بدأتها بمحاكمة الرؤساء الأمريكيين ابتدأ من الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية باراك حسين أوباما والرئيس الحالي دونالد ترامب وصولا إلى نهاية هزيلة تمثلت في الحكم بإعدام القوزي وعشرة آخرين .

وقالت مصادر مطلعة ، اليوم الثلاثاء ، أن قيادات حوثية عليا هي من قامت بتصفية رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد ، في إطار الصراع داخل أروقة جماعة الحوثي.

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وأضافت المصادر أن الشكوك تزايدت بتصفية الصماد بعد وفاة والده ووالدته في ظروف غامضة وذلك باعتبار الصماد أحد أبناء القبائل والذي ليس من حقهم الحكم .

وأكدت المصادر أن الحوثيين تخلصوا أيضا من قيادات أخرى من خلال إرجاع مقتلهم إلى الحرب غالبيتهم من أبناء القبائل ابتدأ من العميد الركن حسن الملصي وغيره من أبناء القبائل.

وادانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في محافظة الحديدة 16 متهماً بالمشاركة في اغتيال اصالح الصماد ورفاقه منهم 11 متهماً بالإعدام قصاصاً وحداً وتعزيراً بينما قضى على 5 متهمين بالإعدام حداً وتعزيراً .