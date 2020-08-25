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ظهور فاضح لابنة مخرج مسلسل "باب الحارة" .. كشفت عن مابين فخذيها وصدرها البارز .. شاهد

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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور فاضح لابنة مخرج مسلسل  "باب الحارة" .. كشفت عن مابين فخذيها وصدرها البارز .. شاهد  والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -   

أطلت الفنانة السورية شمس الملا والتي جسّدت شخصية صفا في مسلسل باب الحارة بإطلالة أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها حيث وُصفت بالفاضحة .

وارتدت شمس الملا او صفا باب الحارة فستانا قصيرا جدا ومكشوف الصدر ما أظهر جزءا من مفاتنها وعرّضها لانتقادات لاذعة .

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وعلّق احد متابعي شمس الملا قائلا بأن المشكلة ليست في الفنانة التي تصر على الاطلالات الجريئة انما المشكلة فيمن يعتبرونها فنانة اصلا !

وكثير ما تثير شمس الملا جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اطلالاتها الجريئة

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سعد محمود

سعد محمود

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