شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : عريس يهرب من عروسته اثناء حفل الزفاف ..غادر القاعة على الفور بعد اكتشافه هذا الأمر الصادم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر ملابس حفل الزفاف للعروس من أهم الأمور التي تعتني بها وتنتقيها بعناية شديدة قبل زفافها بأشهر طويلة حتى تناسب هذا اليوم، في النهاية قد تحسن اختياره أو لا، ويمر اليوم ولكن هناك عروس دفعت ثمن اختيارها السيئ للفستان غاليًا.

لعبت ملابس عروس هندية دورًا كبير في إنهاء الزيجة قبل أن تبدأ، حيث هرب العريس من حفل الزفاف هو وعائلته بعدما شاهدا الساري التي ترتديه العروس، بحسب ما نشرت إحدى الصحف الهندية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • السعودية : عريس يهرب من عروسته اثناء حفل الزفاف ..غادر القاعة على الفور بعد اكتشافه هذا الأمر الصادم ..شاهد • شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور) • لأول مرة في السعودية : عروسة مراهقة اصابها الخوف والرعب من عريسها فطلبت منه تنفيذ هذا الشرط الغريب والمفاجئ .. شاهد كيف كانت ردة فعله !! • الفنان محمد رمضان في صدمة وذهول .. فتاة مراهقة تنشر صورته وهو معها بهذا الوضع المفاجئ .. وفيديو جديد ينتشر بسرعة البرق ..شاهد • بعد فضيحة البكيني : السعودية "أمل الشهراني" تنشر فيديو جديد عن "تفسيخ الملابس" ..شاهد • من الحجاب الى الاستعراض.. والدة الفنانة "حلا الترك" تنشر صور جريئة جدا وتستعرض جسدها بطريقة فاضحة .. والمفاجأة كيف أصبح شكلها بعد عمليات التجميل .. شاهد Advertisements • بأنوثة طاغية وجمال صاخب .. الفنانة ياسمين صبري تبهر الجميع باطلالتها الجديدة ..ظهرت كأنها حورية من الجنة وكشفت عن مفاتن جسمها المثيرة ..شاهد • أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو) • قناة MBC تفضح فنانة مصرية شهيرة وتنشر لها مقطع صادم اثناء مشاركتها في برنامج رامز جلال .. ارتمت بين احضانه بطريقة فاضحة وحدث مالا يمكن تخيله .. والمفاجأة الاكبر لن تصدقو من تكون !!.شاهد • مشهورة سعودية تنشر صور عارية وهي مع عشيقها السابق .. هكذا ظهرت علامات "التقبيل" على جسدها بصورة فاضحة ..شاهد • اشترأه الملك فهد قبل عشرين عام : السعودية تكشف عن سلاحها الفتاك الذي سوف تستخدمة ضد ايران .. صاروخ واحد منه سيدمر نصف طهران ..«شاهد الفيديو والصور» • هذا الفنان العربي الشاب يمتلك أجمل زوجة على الإطلاق ..شاهد كيف ظهرت بجواره اليوم وكأنها حورية من الجنة ..صور • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- تعود القصة عندما ذهب العريس وعائلته إلى العروس في قاعة الفرح لإتمام مراسم الزواج استعدادًا للحفل الكبير، ولكن الأمور لم تسر كما خطط لها، حيث هرب العريس من الحفل بناءً على توجيهات والديه.

وزعم العريس ووالداه أن السبب في ترك الحفل هو الساري الذي كانت ترتديه العروس يبدو عليه زاهد الثمن وخامته ليست جيدة، وقالت مصادر إن والدي العريس طلبا من والديه أن يغيرا ملابس العروس أثناء الطقوس، لأنهما يشعران أنه من النوعية الرديئة.

ولكن والدا العروس رفضا طلبهما لتغضب عائلة العريس وتترك العروس والحفل، وقدم والدا العروس شكوى إلى مركز شرطة المرأة ضدهم.

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