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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ البيضاء
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 25/آب/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على مواقع للحوثيين في مديرية ولد ربيع.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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