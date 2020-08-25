التحالف يقصف مواقع للمليشيا في محافظة البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ البيضاء شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 25/آب/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على مواقع للحوثيين في مديرية ولد ربيع. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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