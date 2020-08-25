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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحكمة العسكرية بمأرب تعقد جلستها الثانية لمحاكمة الحوثي و174 آخرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، ثاني جلساتها للنظر في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لعام 2020 المتهم فيها زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي، و174 متهما آخرين، بتهمة الانقلاب على الشرعية الدستورية والتخابر مع إيران.
وبحسب موقع الجيش فإنه وخلال الجلسة أعادت النيابة العسكرية، ذكر التهم الموجهة للمتهمين، والتي منها الإشتراك مع آخرين في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح تحت إشراف قيادات عسكرية من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، والتخابر مع إيران، والإضرار باقتصاد البلاد ونشر أفكار طائفية.
وفي جلسة المحاكمة التي عقدت في المنطقة العسكرية الثالثة، قدم محامي عام أول النيابات العسكرية مدير القضاء العسكري لواء قاضي دكتور عبدالله الحاضري، ثلاثة اعداد متتالية من صحيفة 26 سبتمبر، تطالب المتهمين بالحضور والامتثال أمام المحكمة.
وفي الجلسة خاطبت المحكمة فرع نقابة المحامين بمأرب بتكليف أربعة محامين للدفاع عن المتهمين وتمكينهم من الاطلاع على ملف القضية.
واستمعت إلى دعاوى شخصية وأخرى مدنية مقدمة من محامين عن مجني عليهم، تضرروا من إنقلاب المليشيا الحوثية.
وأقرت المحكمة إخطار الحوثي وأعوانه للمثول أمامها في الـ25 من سبتمبر/أيلول القادم، استنادا لنص القانون اليمني، لافتة إلى أنه في حال عدم حضورهم سيتم معاقبتهم غيابيا باعتبارهم فارين من وجه العدالة
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