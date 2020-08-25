شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: اعتقال قائد عسكري كبير في الساحل الغربي بتهمة التخابر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت الأوضاع مساء أمس في مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بعد قيام القوات المشتركة في الساحل الغربي ، باعتقال قائد عسكري بارز.

وبحسب مصادر خاصة، فقد قامت قوات العمالقة باعتقال نبيل مراد، قائد مربع النجيبة، متهمة إياه بالتخابر مع قوات محور تعز لإسقاط المخا.

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وأفادت بأن قوات تابعة للواء هيثم قاسم طاهر وصلت لاستلام المربع، إلا أن قوات القيادي المعتقل رفضت تسليم مواقعها.

وحذرت من أن الوضع خطير وآيل للانفجار في أي لحظة، خاصة مع إصرار كلا الطرفين على اللجوء للسلاح لفرض إرادته على الآخر.