عاجل: رسالة عاجلة وهامة من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الى نائب الرئيس علي محسن الاحمر

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عدن - ياسمين التهامي - . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saedلقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية شكر جوابية من أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك رداً على تهنئته بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك. وعبر ولي العهد السعودية في البرقية عن شكره لنائب رئيس الجمهورية ومشاعره الكريمة، سائلاً الله أن يمن عليه بدوام الصحة والعافية وأن يعيد المناسبة على أمتنا بالخير واليمن والبركات.

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