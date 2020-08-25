معين عبدالملك يشيد بالعلاقات المتميزة بين اليمن وجيبوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالعلاقات المتينة والمتميزة بين اليمن وجيبوتي انطلاقا من روابط الجوار والاخوة المشتركة والحرص على استمرار تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



ونوه بالمواقف المشرفة لجمهورية جيبوتي قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن والتي تجسد عمق الروابط الاخوية بين الاشقاء والجيران.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم سفير جمهورية جيبوتي في الرياض ضياء الدين بامخرمة، الذي نقل اليه تهاني نظيره الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد بالثقة التي نالها لاعادة تشكيل الحكومة الجديدة، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه، وكذا استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية حتى استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الاخوية القائمة بين البلدين، والدور الذي تلعبه جيبوتي في دعم الشعب اليمني، منذ بدء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية، بما في ذلك ما يحظى به اليمنيين هناك من رعاية واهتمام، إضافة الى أهمية تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة.

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وتناول اللقاء، التنسيق المشترك بين البلدين الجارين، لحماية أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب والملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية، وفي اطار ‎مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تم توقيع ميثاق تأسيسه مطلع العام الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

كما تم مناقشة، خزان صافر النفطي، واستمرار تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية في رفض دخول فريق اممي لصيانته وتفريغه، وما يمثله ذلك من خطر وكارثة بيئية على الدول المشاطئة للبحر الأحمر خاصة والمنطقة والعالم بشكل عام، وما يتطلبه ذلك من تحرك اممي ودولي عاجل لوضع حد للرفض الحوثي وعدم السماح لهذه المليشيات باستخدام الخزان كأداة للابتزاز السياسي.

وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد انفتاح الحكومة على كل الحلول التي تؤدي الى تفادي كارثة بيئية وشيكة، وان موقفها واضح بعدم ربط قضية خزان صافر باي ملفات او قضايا أخرى، وضرورة التسريع بتنفيذ الحلول العاجلة دون تأخير.. لافتا الى الحرص على تنسيق الجهود والمواقف مع جمهورية جيبوتي لخدمة الامن والاستقرار في البحر الأحمر وباب المندب، وتقوية أواصر العلاقات الثنائية المشتركة على كافة المستويات.

وحمل رئيس الوزراء السفير الجيبوتي، نقل تحياته الى نظيره عبدالقادر كامل وتقديره الكبير للموقف الجيبوتي الثابت والقوي في دعم الحكومة الشرعية وما يبديه من حرص على تفعيل علاقات التعاون المشترك والدفع بها الى آفاق رحبة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين والجارين.

بدوره، أشاد السفير الجيبوتي بموقف الحكومة اليمنية الشرعية من قضية خزان صافر وحرصها على إيجاد حل عاجل لتفادي كارثة بيئية وشيكة.. مباركا الخطوات التي تم إنجازها في تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والدعم الكامل لاستكمال التنفيذ بما يحقق استقرار اليمن الذي يعد ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المنطقة.

وعبر السفير بامخرمة، عن دعم بلاده الكامل لرئيس الوزراء وحكومته الجديدة للقيام بمهامها في هذا الظرف الصعب من تاريخ اليمن وإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات.. مجددا موقف بلاده في دعم الشرعية حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب بموجب مرجعيات الحل المتوافق عليها.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة.