عدن.. موظفو مطابع الكتاب المدرسي ينفذون وقفة احتجاجية ويوجهون اتهامات للمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ عدن

نفذ عمال وموظفو مطابع الكتاب المدرسي بمحافظتي عدن وحضرموت، (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 25 أغسطس/ آب 2020م، وقفة احتجاجية هي الثانية في أقل من شهر، طالبوا خلالها بسرعة إنقاذ المؤسسة من "انهيار وشيك".



وطالب المحتجون، في بيان صادر عن الوقفة، رئاستي الدولة والحكومة الشرعية بسرعة التدخل وإنقاذ المؤسسة وصرف مستحقاتها المتعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.

وأكد البيان، احتجاز وزارة المالية المستحقات المالية للمؤسسة والبالغة ملياري ريال.

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وطالب، بسرعة البت في مناقصة توريد مواد خام (ورق) من قبل مجلس الوزراء كي تستعيد المؤسسة نشاطها وتتولى مهامها الأساسية المتمثلة في طباعة الكتاب المدرسي.

وذكر البيان أن عمل المؤسسة بفرعيها (عدن، وحضرموت)، توقف تاماً بعد عجزها عن دفع مرتبات جميع العاملين والموظفين لشهر أغسطس 2020م.

وأكد أن استمرار احتجاز المستحقات وتوقف صرف استحقاقات الموظفين سيؤدي إلى انهيارها، فضلا عن تبعات ذلك سلبا عل معيشة أُسر 500 موظف.