شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات جديدة مواقع حوثية في مديرية خب والشعف.

وأكدت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

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