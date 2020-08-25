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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم، يوم الثلاثاء، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020م، في المحافظات المحررة.
وبلغ عدد الناجحين في الثانوية (79313) من إجمالي عدد الطلاب (80901)، وفق ملخص نشره حساب الوزارة على فيس بوك.
هذا وحصل 17% من الناجحين على نسبة امتياز، و20% على نسبة جيد جداً، و40% على نسبة جيد، و23% على نسبة مقبول.
وكانت الوزارة قد اعتمدت على المعدل التحصيلي للفصول (أول ثانوي، ثاني ثانوي، معدل تحصيل الفصل الأول من ثالث ثانوي) في اعتماد النتيجة النهائية دون أن تجري امتحانات نهائية بسبب جائحة كورونا المستجد
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