شكرا لقرائتكم خبر عن هام : الأرصاد الجوية يصدر تحذير هام وخطير لكافة المواطنين قبل قليل حول هطول متوقع لأمطار غزيرة وشديدة خلال 24ساعة القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تستمر وتتوسع فرص هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية الغربية، واستمرار الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

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وذكر المركز في نشرته التنبيهية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، أنه يتوقع هطول الأمطار الرعدية على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً مع امتدادها شرقاً إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظة حضرموت وغرباً إلى سهل تهامة وأجزاء من الساحل الغربي.

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وأشار المركز إلى أن أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الصحراوية قد تشهد هطول أمطار متفرقة خلال فترتي الظهيرة وحتى ساعات الليل الأولى.

ولفت إلى استمرار الأجواء حارة على المناطق الصحراوية وحارة نسبياً مع رطوبة شديدة على المناطق الساحلية، كما تستمر الرياح الموسمية الشديدة على شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى وتعمل على اضطراب البحر شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية ، وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة وصدمات الحر الشديد أثناء الظهيرة، والصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن من الرياح الشديدة واضطراب البحر في شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.