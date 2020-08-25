شكرا لمتابعة خبر عن مستشار "بن زايد" يحذف تغريدة مثيرة بشأن التطبيع مع الاحتلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، استغلال بلاده للأطفال للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يتراجع ويحذف تغريدته.

ونشر "عبد الله" تغريدة عبر "تويتر" أرفقها صورة لأطفال يرتدون تي شيرتات بيضاء عليها العلم الإماراتي والإسرائيلي: "الرجاء عد الزج بالأطفال فيما لا يعنيهم، ولا يغنيهم، هذا استغلال للطفولة والبراءة في غير محله، وقد يكون مخالفًا لقانون وديمة لسنة 2016، الذي يعاقب إهمال واستغلال الأطفال".

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وفي وقت لاحق، حذف الأكاديمي الإماراتي التغريدة واعتذر عن نشرها وكتب "عبد الخالق"، قائلًا: " أولًا اعتذر على نشر التغريدة.. وثانيًا حذفت التغريدة لأنني اكتشفت أن إنسانا مغرضًا مثلك وشرواك قد يستغلها ويجيزها لأغراض مسيئة. وقد صدق ظني ."

يأتي هذا عقب تعليق من الإعلامي الأردني ومدير الجزيرة السابق ياسر أبو هلالة، على حذف تدوينة "عبد الخالق" قائلًا: "لماذا حذف الدكتور هذه التغريدة".

ويذكر أن الأكاديمي الإماراتي تراجع عن مواقفه السابقة، بشأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاتفاق الأخير بين بلاده وتل أبيب برعاية أمريكية.

وغرّد "عبد الله" على حسابه بـ"تويتر" بالقول: "أينما تذهب الإمارات تذهب بقية دول المنطقة إن عاجلًا أم آجلًا"، وذلك بعد مواقفه الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعاد ناشطون بتذكيره بتغريدة كان قد كتبها سابقًا قال فيها: "تبًا لكل مغرد عربي خليجي يدعو للتطبيع مع العدو الإسرائيلي".

والأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقا على "تطبيع كامل" للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.