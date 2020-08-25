شكرا لمتابعة خبر عن السلطان هيثم بن طارق يزف بشرى سارة للطلبة العمانيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق توجيهات عاجلة بشأن الطلاب العمانيين بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد الأحد القادم.

وقال المكتب الخاص في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء إن السلطان هيثم أصدر توجيها بتوفير أجهزة حاسب آلي محمول لكافة الطلبة الجدد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2020 / 2021 من أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.

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وأشار المكتب الخاص التابع للسلطان هيثم إلى أن هذه اللفتة الكريمة من السلطان تأتي لتعزيز قدرات أبنائه الطلبة في مجال تقنية المعلومات والتواصل الرقمي لمواكبة أساليب ووسائل التعليم الحديثة والتعليم عن بُعد.

ومن جانبها ثمنت ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية هذا القرار مؤكدة أن هذه التوجيهات السامية تأتي دعماً لهذه الفئة لمواصلة تعليمها في كافة المؤسسات التعليمية بالمرحلة الجامعية دون أن تتحمل أعباء مالية إضافية في ظل هذه الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع ، والتي استدعت أن يتلقى الطلبة التعليم عن بعد في بعض المراحل الدراسية .

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم العمانية قررت تأجيل بدء العام الدراسي 2020 / 2021 ودوام المشرفين التربويين ومشرفي الإدارة المدرسية بالمديريات التعليمية في المحافظات والمديرية العامة للمدارس الخاصة إلى يوم الأحد الموافق 30/8/2020.