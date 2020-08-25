شكرا لمتابعة خبر عن مقابل 20 ألف ريال عن كل طفل .. مشرفي الحوثي يختطفون عدد من الأطفال في محافظة صنعاء واهاليهم يجوبون الشوارع للبحث عنهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطفت جماعة الحوثي عدد من الأطفال في محافظة صنعاء ، وسط قلق وحزن الأهالي على أولادهم والذين تم استدراجهم من قبل المشرفين .

وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365 " اليوم الثلاثاء أن المشرفين الحوثيين استدرجوا عدد من الأطفال في محافظة طوق صنعاء واختطافهم دون معرفة أهاليهم .

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واضافت المصادر أن قيادات حوثية أغلبها من مديرية خولان وبلاد الروس وسنحان وبني بهلول اختطفت مجموعة من الاطفال من أكثر من قرية مقابل مبالغ مالية دفعة للمشرفين الحوثيين .

وأكدت المصادر أن المشرفين يستلموا مبلغ 20 ألف ريال مقابل كل طفل تم جلبه إلى مقرات جماعة الحوثي والتي تتواجد في مراكز المديريات ثم نقلهم للتدريب .

هذا وكشفت منظمات حقوقية عن تعرض بعض الأطفال للاغتصاب من قبل جماعة الحوثي ناهيك عن تعرض العديد منهم للقتل بعد الزج بهم في الجبهات .