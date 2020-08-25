شكرا لمتابعة خبر عن محكمة عسكرية بمأرب تحاكم”عبدالملك الحوثي” و 174 متهما آخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة في محافظة ، اليوم الثلاثاء، جلستها الثانية برئاسة القاضي عقيل تاج الدين رئيس المحكمة العسكرية ، لمحاكمة 175 من قادة جماعة الحوثي بتهمة الانقلاب على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014م.

ونظرت المحكمة في ثاني جلساتها المنعقدة اليوم الثلاثاء بمدينة مأرب في القضية الجنائية الجسيمة رقم (4) لسنة 2020م، والمتهم فيها زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي و 174 متهما آخرين، بعدد من التهم أبرزها الانقلاب على الشرعية الدستورية في الجمهورية ية برئاسة الرئيس الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

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وقررت المحكمة تمكين المدعين بالحقوق المدنية والشخصية من تقديم دعاويهم حسب القانون وعلى النيابة العامة اعلامهم بذلك.

وقررت المحكمة مخاطبة فرع نقابة المحامين بمحافظة مأرب بتكليف أربعة محامين للدفاع عن المتهمين و تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية .

وخلال جلسة المحكمة قدمت النيابة العسكرية ثلاثة أعداد متتالية من صحيفة 26 سبتمبر التي تم نشر فيها أسماء المتهمين فيها بموجب قانون المرافعات القضائية ،وطالبت بمحاكمتهم وفقا للقوانين باعتبارهم فارين من وجه العدالة.

وكانت المحكمة قد استمعت الى مجمل الدعاوي المقدمة من محاميي المجني عليها (الجمهورية اليمنية ) وقررت تأجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء4 صفر 1442ه الموافق 25 سبتمبر 2020م.