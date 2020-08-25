شكرا لمتابعة خبر عن الشرق الأوسط : البركاني يكشف آخر مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة وماذا تبقى وقضايا رئيسية حسمت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً وسط أجواء إيجابية من جميع الأطراف.

وقال البركاني لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك قطعت نحو 60 في المائة منها، في حين تم التحضير للخطوات المتبقية؛ إذ لم يتبق سوى توزيع الوزارات على المكونات السياسية وعملية التشكيل.

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وقال، إن «النتائج الإيجابية والمثمرة التي تحققت في إطار آلية تسريع (اتفاق الرياض) لم تكن لتتحقق لولا دعم الأشقاء (السعودية والإمارات)، الذي كان في غاية الأهمية».

وكان رئيس الحكومة المكلف أطلع هيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية للرئيس اليمني، على سير المشاورات التي أجراها مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها.

ولفت رئيس البرلمان اليمني إلى أن «ما جرى خلال الأيام الماضية كان مثمراً، واستطاع رئيس الوزراء من خلال المشاورات أن يضع النقاط على الحروف في الكثير من المواضيع، سواء دمج الوزارات وملامح برنامج الحكومة الذي يمثل الأهداف والمنطلقات، وهذه قضايا رئيسية حسمت، وكل أصحاب الخبرة أبدوا آراءهم وملاحظاتهم على ما جرى ونصائحهم لما سيجري عمله».