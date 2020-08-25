وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 20192020م.



وبلغ عدد الناجحين في الثانوية (79313) من إجمال عدد الطلاب(80901)، وفق ملخص نشره حساب الوزارة على فيس بوك.

وفي التفاصيل حصل 17% من الناجحين على نسبة "امتياز"، و20% على نسبة جيد جداً، و40% على نسبة جيد، و23% على نسبة مقبول.



وكانت الوزارة قد اعتمدت على المعدل التحصيلي للفصول (أول ثانوي، ثاني ثانوي، معدل تحصيل الفصل الأول من ثالث ثانوي) في اعتماد النتيجة النهائية دون أن تجري امتحانات نهائية بسبب جائحة كورونا المستجد.



وللحصول على النتيجة يرجى الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم / عدن .



moe-ye.net



او موقع نتائج الثانوية :

res-ye.net



وبإمكان الطالب/ الطالبة البحث عن نتيجته بإدخال اسمه الرباعي .





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