ضابط بالحرس الجمهورية يغتصب طفلة في تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - ضابط من ابناء ذمار فيما كان يعرف بالحرس الجمهوري الموالي لمليشيات الحوثي يدعى ربيش الراعي يغتصب طفلة يتمية عمرها سبع سنوات في منطقة الجند بمديرية التعزية .. ووفاة جدتها بعد معرفتها للحادثة #المليشيات_تغتصب_الاطفال

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