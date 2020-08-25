حضرموت.. الهلال الإمارتي يدعم مناطق نائية بخيام إيوائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

وزعت منظمة الهلال الأحمر الإماراتي، خياماً إيوائية على عدد من المناطق النائية بمديرية الضليعة بمحافظة حضرموت.



وجاء ذلك ضمن عشرات المشاريع والمبادرات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة لتخفيف معاناة المواطنين وتطبيع حياة الأسر التي تعاني أوضاعاً صعبة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

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وتضمنت المساعدات توزيع 70 خيمة إيوائية على البدو الرحل بمناطق مديرية الضليعة، حيث يعيش سكان هذه المناطق التي تبعد عن أقرب مدينة توجد بها خدمات مئات الكيلومترات في ظل انعدام الخدمات الأساسية.

وشكرت الأسر دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة على جهودها لتطبيع الحياة ودعم استقرار البدو الرحل