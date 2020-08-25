شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في مجزر بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 25/آب/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي مجزر وصرواح. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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