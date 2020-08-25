القاعدة بالبيضاء تفجر مركزا طبيا بعد أيام من إعدام طبيب يعمل فيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أقدم مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة على تفجير مركز طبي بعد أيام على إعدامهم طبيب أسنان يمنياً اتهموه بالتجسس لحساب الحكومة اليمنية والتسبب بتوجيه ضربات طائرات دون طيار أميركية ضد أعضاء القاعدة، بحسب مسؤول محلي الثلاثاء.



وذكر المسؤول المحلي أن "التنظيم فجر صباح اليوم المركز الصحي وهو - مبنى حكومي في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء" وسط اليمن.

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وبحسب المسؤول فإن المركز الصحي كان مقر عمل طبيب أسنان أعدمه التنظيم وقام بصلبه وتعليقه على الجدران الخارجية بعد اتهامه بالتجسس لحساب الحكومة اليمنية.

وأضاف المسؤول أنه تم "نسف المبنى بعد وضع متفجرات فيه بحجة أنه كان وكراً لقتل من يسمونهم المجاهدين وأنه كان مكاناً يتم فيه ممارسة الرذيلة بحسب مزاعم الإرهابيين".

وكان مسلحون أعدموا في 15 أغسطس(آب) طبيب الأسنان اليمني مطهر اليوسفي بتهمة التجسس