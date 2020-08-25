تجدد المواجهات بين "المشتركة" والمليشيا شمال غرب الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ الضالع

تجددت المواجهات العسكرية بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء الاثنين 24 أغسطس/ آب 2020م، شمال غربي محافظة الضالع، (جنوبي اليمن).

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وأكد مصدر عسكري ميداني أن المواجهات العسكرية تجددت بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في جبهة باب غلق، شمالي مركز الفاخر، غربي مديرية قعطبة.

وطبقا للمصدر، تحاول المليشيا التسلل نحو مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة في جبهة باب غلق، تحت غطاء ناري كثيف بالأسلحة الرشاشة.

وتشهد بقية جبهات قطاع الفاخر وبتار والجب، هدوءاً نسبياً من المحتمل أن تمتد المواجهات إليها خلال الساعات القادمة من مساء اليوم، في ظل استمرار المليشيا بتصعيدها العسكري