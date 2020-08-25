وباء الكوليرا يجتاح عددا من القرى بمديرية النادرة شرق إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

انتشر وباء "الكوليرا" بعدد من البلدات بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل انهيار الأوضاع الصحية والإقتصادية للمواطنين بالمحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر طبية إن عددا من المواطنين أصيبوا بوباء الكوليرا بعدد من مناطق عزلة فجرة العود بمديرية النادرة شرق محافظة إب.

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وأضافت المصادر أن عدد من المواطنين من أبناء قرى عزلة "فجرة العود" أصيبوا بوباء "الكوليرا" في ظل قصور للجهات المعنية والمنظمات عن تقديم العون والمساعدة الطبية للمواطنين الذين يعانون من تبعات الأوضاع التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات.

وبحسب المصادر في مستشفى الشهيد علي عبدالمغني بمنطقة "دار سعيد" والتي اكدت وصول عدد من الحلالات المصابة بالوباء، وتحملت تبعات العلاج على نفقتها الشخصية دون وجود أي دواء من المنظمات التي تدعى أنها تدعم مرضى الأوبئة بمختلف المحافظات اليمنية.

وبحسب المصاب فقد تم إبلاغ مكتب الصحة والجهات المختصة بمديرية النادرة بإنتشار وباء الكوليرا في مناطق عزلة فجرة العود، وبوجود إصابات في المستشفى، غير أن تلك الجهات لم تولي البلاغات أي إهتمام.

وناشد مواطنو "عزلة فجرة العود" الجهات المختصة والمنظمات الدولية الإسهام المبكر في إنقاذ حياة آلاف المواطنين خصوصا وأن المنطقة فيها مياه الشرب عرضة للتلوث وهو ما ساهم في زيادة نشر الوباء. إضافة إلى غياب الخدمات الصحية بالمنطقة، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين حيث لا يستطيعون تلقي العلاج وإنقاذ من يصاب بالكوليرا.