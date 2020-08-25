- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احالة مظاريف الخدمات الاستشارية لمشروع ابراج الخط الناقل 132 كيلو فولت بحضرموت للجنة الفنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
احالت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري، مظاريف الخدمات الاستشارية لمشروع ابراج الخط الناقل 132 كيلو فولت والمحطات التحويلية التابعة له في مرحلته الاولى بطول 27 كلم " خرير – قريو " الى اللجنة الفنية لتحليلها.
واستعرضت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي أربعة عروض مقدمة من 3 شركات اردنية وشركتين من الامارات واخرى من كوسوفا.
وفي الاجتماع أوضحت ادارة فرع مؤسسة الكهرباء ان المشروع سيعمل على حل مشكلة نقل الطاقة من المحطة الغازية الى مناطق وادي حضرموت الى جانب تخفيف نسبة الفاقد.
كما ناقشت اللجنة مستوى سير مشاريع الكهرباء الممولة من حصة مبيعات النفط بحضرموت والبالغ عددها 11 مشروعا.
كانت هذه تفاصيل خبر احالة مظاريف الخدمات الاستشارية لمشروع ابراج الخط الناقل 132 كيلو فولت بحضرموت للجنة الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.