احالة مظاريف الخدمات الاستشارية لمشروع ابراج الخط الناقل 132 كيلو فولت بحضرموت للجنة الفنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

احالت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري، مظاريف الخدمات الاستشارية لمشروع ابراج الخط الناقل 132 كيلو فولت والمحطات التحويلية التابعة له في مرحلته الاولى بطول 27 كلم " خرير – قريو " الى اللجنة الفنية لتحليلها.



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واستعرضت اللجنة بحضور وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي أربعة عروض مقدمة من 3 شركات اردنية وشركتين من الامارات واخرى من كوسوفا.

وفي الاجتماع أوضحت ادارة فرع مؤسسة الكهرباء ان المشروع سيعمل على حل مشكلة نقل الطاقة من المحطة الغازية الى مناطق وادي حضرموت الى جانب تخفيف نسبة الفاقد.

كما ناقشت اللجنة مستوى سير مشاريع الكهرباء الممولة من حصة مبيعات النفط بحضرموت والبالغ عددها 11 مشروعا.