شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات اغاثية للمتضررين من السيول في مدغل ومجزر بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم مساعدات إيوائية للنازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة بمديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب.



وشملت المساعدات المقدمة 170 خيمة، و850 بطانية، و340 بساطاً، استفاد منها 170 أسرة نازحة.

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