"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الثلاثاء 25 أغسطس /آب 2020:.

- وفاة أسرة كاملة معظمهم أطفال غرقا بعد أن جرفتها السيول بمدينة إب https://www.elyamnelaraby.com/497171 - الكشف عن آخر مستجدات جبهات القتال بمحور الضالع https://www.elyamnelaraby.com/497166 - دولة الإمارات تدعم سكان حضرموت بالغذاء والخيام والخدمات الطبية https://www.elyamnelaraby.com/497160 - مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على القرى السكنية بالجبلية جنوب الحديدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/497159 - مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/497158 - تدشين العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لضخ المياه من بيئر بيحان في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/497145 - القيادات السياسية والحزبية بالجوف تؤكد على التلاحم لايقاف عبث المليشيا https://www.elyamnelaraby.com/497139 - انتقالي حضرموت يدين تجاوزات العسكرية الأولى في سيئون https://www.elyamnelaraby.com/497120

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