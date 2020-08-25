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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة أسرة كاملة معظمهم أطفال غرقا بعد أن جرفتها السيول بمدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
إب - الخليج 365
توفيت أسرة كاملة، غرقا بمحافظة إب وسط اليمن، بعد أن جرفت سيول الأمطار السيارة التي كانت تقلهم بمدينة إب.
وقالت مصادر محلية إن ستة أشخاص توفوا بعد أن جرفت سيول الأمطار سيارتهم في منطقة الصلبة، أمام بوابة الملعب، مديرية الظهار بمدينة إب.
وأضافت المصادر أن من بين المتوفين امرأتين وأربعة أطفال فيما نجا بأعجوبة سائق السيارة "فواز الشرماني" وهو رب الأسرة والناجي الوحيد.
وبحسب المصادر فإن بعض الضحايا من قرية الصباري، بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب.
وتكررت ذات الحوادث بشكل سنوي في ظل سقوط ضحايا مدنيين في مرات عديدة، بالتزامن مع غياب أي وسائل حماية أو وقائية لتفادي تلك الحوادث رغم مناشدات المواطنين ومطالبهم بضرورة وضع حلول للحد من أضرار السيول التي تشهدها المحافظة بشكل متكرر.
أسماء الضحايا
قاسم جزيلان الحاشدي 13 عام
ثريا جزيلان 14 عام
كفى محمد الشرماني 20 عام
محمد فواز الشرماني 11عام
لطف فواز الشرماني 6 عام.
وشهدت محافظة إب الأسابيع الماضية أمطار غزيرة تسببت بخسائر بشرية ومادية وخراب كبير للطرقات والأراضي الزراعية خصوصا في مناطق مديرية السدة شرق محافظة إب حيث جرفت سيول الأمطار في منطقة وادي بنا أكثر من ثمانية أشخاص بحوادث متفرقة
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