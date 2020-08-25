شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ترشيح دونالد ترامب لولاية رئاسة ثانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحزب الجمهوري اليوم، ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشكل رسمي، لولاية رئاسية ثانية. Advertisements وسمّى 330 مندوباً اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، ترامب، مرشحاً لهم في اليوم الأول من مؤتمر الجمهوريين. وأعلن المندوبون الذين يمثلون 50 ولاية أميركية، دعمهم الكامل للرئيس ترامب.

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