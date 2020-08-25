احتجاجات غاضبة في المكلا تندد بتردي خدمة التيار الكهربائي

تظاهر العشرات من المواطنين بالمكلا، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً ضد تردي خدمة التيار الكهربائي، والخدمات الأخرى.



وأغلق المحتجون، الشوارع والطرقات الرئيسية، وأضرموا النيران في إطارات السيارات، ومنعوا حركة المرور في تلك الشوارع، وفق مصادر محلية.



وتأتي هذه التطورات، بعد إعلان المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، ببرنامج التشغيل الجديد ساعتين تشغيل، مقابل أربع ساعات طفي.



وعللت المؤسسة ذلك، بسبب مضاعفة العجز في القدرة التوليدية، ونتيجة لتوقف خمسة من المولدات عن الخدمة بشكل كامل، وتجاوز فترة الصيانة عن البعض الآخر.



وتشهد مديريات ساحل حضرموت، انهياراً كبيراً في خدمة التيار الكهربائي، خلال الفترة الأخيرة، مما ضاعف من معاناة المواطنين، وخصوصاً مع زيادة درجات الحرارة.



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