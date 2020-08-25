شكرا لبحثكم عن خبر صورة.. تفجير مستوصف طبي في الصومعة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء، فجر اليوم، على تفجير مستوصف طبي بمديرية الزاهر.
وقالت مصادر محلية وحقوقية ان تنظيم القاعدة قام الساعة السادسة من فجر اليوم بتفجير المستوصف الطبي في مديرية الصومعة.
واشارت ان هذا المستوصف هو الذي كان يعمل به الطبيب مظهر اليوسفي وصٌلب على جدارة.
وكان تنظيم القاعدة قد اعدم طبيب الاسنان مطهر اليوسفي الجمعة قبل الماضي بتهمة التجسس لصالح الحكومة.
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