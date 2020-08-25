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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لضخ المياه من بيئر بيحان في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الخليج 365 - متابعات
دُشن بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، اليوم، العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لضخ المياه النقية من بيئر بيحان بقدرة 21 كيلو وات مع وحدة تحكم وتشغيل ، المقدمة من مؤسسة استجابة للتنمية والاعمال الانسانية.
وتتكون منظومة الطاقة الشمسية من 52 لوحا شمسيا بقدرة 430 وات لكل لوح، قادرة على ضخ مياه قدرها 530 لترا في الدقيقة الواحدة ،والتي يستفيد منها اكثر من 3 الاف اسرة في خمس قرى منطقة المزارب.
واكد امين عام المجلس المحلي لمديرية عسيلان احمد محسن ،على أهمية هذا المشروع المستدام في تخفيف معاناة الأسر المستفيدة منه في منطقة المزارب.
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