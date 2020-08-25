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تدشين  العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لضخ المياه من بيئر بيحان في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

تدشين  العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لضخ المياه من بيئر بيحان في شبوة

الخليج 365 - متابعات

دُشن بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، اليوم، العمل بمنظومة الطاقة الشمسية لضخ المياه النقية من بيئر بيحان بقدرة 21 كيلو وات مع وحدة تحكم وتشغيل ، المقدمة من مؤسسة استجابة للتنمية والاعمال الانسانية.

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وتتكون منظومة الطاقة الشمسية من 52 لوحا شمسيا بقدرة 430 وات لكل لوح، قادرة على ضخ مياه قدرها 530 لترا في الدقيقة الواحدة ،والتي يستفيد منها اكثر من 3 الاف اسرة في خمس قرى منطقة المزارب.

 

واكد امين عام المجلس المحلي لمديرية عسيلان احمد محسن ،على أهمية هذا المشروع المستدام في تخفيف معاناة الأسر المستفيدة منه في منطقة المزارب.  

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