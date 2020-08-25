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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القيادات السياسية والحزبية بالجوف تؤكد على التلاحم لايقاف عبث المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
اكدت القيادات السياسية والحزبية وممثلين عن الشباب والمجتمع المدني بمحافظة الجوف، على التلاحم والتماسك في مقاومة مليشيا الحوثي الانقلابية وتحرير المحافظة منها.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقد امس، للوقوف أمام الاوضاع التي تعيشها المحافظة .
وناقش اللقاء حشد الجهود لمعركة التحرير، ودحر المليشيا الحوثية من المحافظة واليمن عامة، وايقاف العبث والنهب الذي تمارسه عصابة الحوثي بالمحافظة.
واكد اللقاء وقوفهم خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ومساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
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