شاهد.. قيادة السلطة القضائية بحضرموت في حفل توديعي تكرّم القاضي "هاني بلحاف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى بمحكمة استئناف حضرموت أمس حفل توديع للقاضي "هاني صالح بلحاف" وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون بالمكلا الذي تم تعيينه بقرار تكليف صادر من النائب العام للقيام بأعمال وكيل نيابة الغيضة الابتدائية م/المهرة.



وفي حفل التوديع تسلّم القاضي "هاني بلحاف شهادة تقديرية من القاضي "هاشم عبداللاه الجفري" رئيس محكمة استئناف حضرموت والقاضي "شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف حضرموت" عبرا فيها عن تقديرهما للقاضي "هاني بلحاف " على كل ما بذله من جهود وانضباط وأداء يستحق أن يحتذى به أثناء توليه العمل وكيلاً لنيابة الأمن والبحث والسجون بالمكلا، وما يتمتع به من تعامل راقي مع زملائه ينم على الأخلاق الرفيعة.

وخلال حفل التوديع في كلمة له قال القاضي "هاشم الجفري" رئيس محكمة استئناف حضرموت أن القاضي هاني بلحاف كان يحظى بالاحترام بين زملائه وكان موفق في أداء عمله وكيلاً لنيابة الأمن والبحث والسجون بالمكلا.

واستطرد فضيلته قائلاً : كم نشعر بالفرح عندما نسمع عن زميل ويقال عنه خيراً، والقاضي هاني بلحاف نعتز به فقد عرفناه عن قرب مثالاً يحتذى به للقاضي المنضبط في أداء عمله ، ونتمنى له التوفيق والنجاح والسداد في عمله الجديد قائماً بأعمال وكيل لنيابة الغيضة الابتدائية بالمهرة.

القاضي "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف حضرموت ـ المكلا قال أن القاضي هاني بلحاف سبق وأن تدرب على يديه بنيابة الأموال العامة بالمكلا قبل 12 سنة ويتمتع بالتعامل الحسن مع زملائه ينم عن أخلاقه الحميدة.

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وأشاد القاضي "شاكر بنش" رئيس النيابة بالقاضي هاني بلحاف ودوره في خلق جو من التفاهم بين إدارة أمن مديرية المكلا وإدارة البحث الجنائي وإدارة مكافحة المخدرات ومصلحة التأهيل والإصلاح وبين النيابات أثناء توليه العمل وكيلاً لنيابة الأمن والبحث والسجون بالمكلا.. وتمنى للقاضي بلحاف التوفيق والنجاح والسداد في مهامه الجديدة المكلف بها وكيلاً لنيابة الغيضة الابتدائية م/المهرة.

وخلال حفل التوديع قال العقيد عيسى بن الفقيه العمودي مدير أمن وشرطة مديرية المكلا أن القاضي هاني بلحاف وأثناء توليه مهام وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون كان حلقة الوصل بين إدارة أمن مديرية المكلا والنيابات الابتدائية وخلق جو من التفاهم وخدمة العدالة.

ومن جانبه قال القاضي هاني صالح بلحاف كان لي الشرف أن أتتلمذ على أيدي استاذتي القاضيين "هاشم عبداللاه الجفري" رئيس محكمة استئناف حضرموت و "شاكر محفوظ بنش" رئيس نيابة استئناف حضرموت،وأن التكريم هو دافع وحافز لي لإستمرار العطاء وأعتبره شرفاً لي.. واختتم كلمته المقتضبة بأن يسأل الله بالتوفيق له والسداد في مهامه الجديدة وكيلاً لنيابة الغيضة الابتدائية م/المهرة.

حضر حفل التكريم التوديعي القاضي "أحمد عبدالله بن عبدالمانع" عضو نيابة الاستئناف والقاضي "رضوان لكمح" وكيل نيابة شرق المكلا الابتدائية والعقيد "عيسى العمودي" مدير أمن م/المكلا والعقيد "فرج بابهيش" مستشار مدير عام إدارة الأمن والشرطة م/حضرموت والعقيد "محمد صالح باعيسى" قائد خفر السواحل سابقاً.